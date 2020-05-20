В России начали тестировать магазин без касс и продавцов

Проектом занялись «Сбербанк», Visa и «Азбука вкуса». Пока он тестируется в закрытом режиме только в одном магазине «Азбуки вкуса» в деловом центре «Москва-Сити» в столице. В течение месяца технологию обещают сделать доступной всем.

Чтобы делать покупки в таком магазине, необходимо установить приложение Take&Go и привязать к нему банковскую карту Visa. Вход в магазин будет доступен по QR-коду.

Сообщается, что следить за покупателями и мониторить количество товаров на полках будет система компьютерного зрения. Когда человек возьмёт какой-либо продукт, он появится в корзине в его приложении. При выходе из магазина система автоматически спишет с карты сумму покупок. Чек придёт на электронную почту.