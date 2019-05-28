В России начали угрожать тюрьмой за карикатуры на чиновников

Как рассказывает мужчина, неделю назад в его офис в Краснодаре пришли сотрудники трёх налоговых инспекций, а днём позже вызвали на допрос в налоговую. Затем ему сказали, что он должен «прикрыть на год» свой сайт.

Кроме того, ему пригрозили тюрьмой, если он не удалит четыре карикатуры. После того, как мужчина сделал это, у него потребовали удаление ещё 96 рисунков и текстов с критикой Федеральной налоговой службы.

Мужчине заявили, что публикация таких материалов наносит ущерб репутации налоговой и других госслужб. Он решил не общаться с людьми, выдвигающими требования. Местное управление ФНС сообщило, что осуществит проверку.