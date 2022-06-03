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В России начали выпускать защищённые от взрыва и удешевлённые светильники

Можно устанавливать на заправках
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал серийное производство светодиодных светильников, защищённых от взрыва. Их можно использовать на опасных производствах.
В России начали выпускать защищённые от взрыва и удешевлённые светильники

В новых светильниках источник питания и светодиодный модуль размещены на одной печатной плате. Это позволяет удешевить устройства на 30% по сравнению с аналогами. Кроме того, конструкция приборов позволяет устанавливать их непосредственно во взрывоопасных зонах. Взрывозащита обеспечивается герметизацией корпуса компаундом. А ещё такие светильники не создают электромагнитных помех.

«Новая линейка LED-светильников предназначена для освещения нефте- и газоперерабатывающих предприятий, нефтеналивных терминалов, складов горюче-смазочных материалов, химических и нефтехимических заводов, а также заправочных станций», — рассказал генеральный директор НИИПП Евгений Монастырев.

Также светильники обладают степенью защиты IP68, благодаря чему их можно использовать даже под водой.

Источник:Росэлектроника
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