В России начали выпускать защищённые от взрыва и удешевлённые светильники

В новых светильниках источник питания и светодиодный модуль размещены на одной печатной плате. Это позволяет удешевить устройства на 30% по сравнению с аналогами. Кроме того, конструкция приборов позволяет устанавливать их непосредственно во взрывоопасных зонах. Взрывозащита обеспечивается герметизацией корпуса компаундом. А ещё такие светильники не создают электромагнитных помех.

«Новая линейка LED-светильников предназначена для освещения нефте- и газоперерабатывающих предприятий, нефтеналивных терминалов, складов горюче-смазочных материалов, химических и нефтехимических заводов, а также заправочных станций», — рассказал генеральный директор НИИПП Евгений Монастырев.

Также светильники обладают степенью защиты IP68, благодаря чему их можно использовать даже под водой.