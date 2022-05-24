Наука и технологии
Сегодня в 10:37
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В России начали закрываться магазины техники Apple

Из-за убыточности
«Коммерсант» сообщил, что re:Store и iPort — официальные ретейлеры техники Apple в России — начали закрывать убыточные магазины. Все проблемы начались после того, как Россия ввела войска на территорию Украины и другие страны наложили санкции, а бренды начали уходить в знак протеста.
В России начали закрываться магазины техники Apple

Сообщается, что re:Store начал закрывать магазины в Москве, в частности перестали работать магазины в ТЦ «Фестиваль» на Мичуринском проспекте и на Кутузовском проспекте. Также сейчас «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в Санкт-Петербурге, Казани. Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах.

Источник «Коммерсанта» рассказал, что компания решила приостановить работу магазинов на три месяца, в течение которых рассчитывает перестроить логистику. Окончательно закрываются те точки, где не удалось договориться об арендных каникулах или скидках.

Источник на рынке дистрибуции электроники заявил, что re:Store и iPort просто закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить товар. Также среди причин называются дефицит товара и в целом снижение спроса на смартфоны.

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