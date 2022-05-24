В России начали закрываться магазины техники Apple

Сообщается, что re:Store начал закрывать магазины в Москве, в частности перестали работать магазины в ТЦ «Фестиваль» на Мичуринском проспекте и на Кутузовском проспекте. Также сейчас «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в Санкт-Петербурге, Казани. Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах.

Источник «Коммерсанта» рассказал, что компания решила приостановить работу магазинов на три месяца, в течение которых рассчитывает перестроить логистику. Окончательно закрываются те точки, где не удалось договориться об арендных каникулах или скидках.

Источник на рынке дистрибуции электроники заявил, что re:Store и iPort просто закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить товар. Также среди причин называются дефицит товара и в целом снижение спроса на смартфоны.