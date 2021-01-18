Наука и технологии
Сегодня 18:38
В России начали запрещать посещение ресторанов и кафе без антиковидных паспортов
Пока только в Башкирии
Руководитель администрации главы Башкирии заявил, что рестораны и кафе региона будут проверять у посетителей наличие антиковидного паспорта. Его можно получить после вакцинации от коронавируса или в случае обнаружения антител в организме.
Об этом пишет «РИА Новости». Ранее глава Башкирии сообщил, что в регионе вводятся антиковидные паспорта. Они должны будут стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса.
Теперь стало известно, что на входе сотрудники ресторанов и кафе будут проверять у посетителей антиковидный паспорт. Заведениям нельзя будет допускать нахождения в зале одновременно более 50 посетителей.
Также государственные санатории и фитнес-центры Башкирии будут давать скидки для владельцев антиковидного паспорта.
Недавно министр здравоохранения России сообщил, что на портале госуслуг уже можно получить паспорт вакцинации.