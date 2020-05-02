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В России начали жечь антенны сотовой связи из-за теории заговора
Люди остались без связи из-за этого
В России начали жечь антенны сотовой связи из-за теории заговора. Поджигатели не верят в существование коронавируса и считают, что пандемия придумана ради «чипирования» людей некими мировыми силами.
Антенну МТС сожгли в Северной Осетии. В результате без связи осталось селение Ногир. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Битаров, пишет «РИА Новости».
Глава Республики Северная Осетия рассказал, что некоторые люди верят в организацию эпидемии мировыми силами, которые хотят загнать народ в резервации, облучить его 5G-антеннами, а затем «чипировать». По словам Битарова, с такими людьми он столкнулся ещё на митинге во Владикавказе.
Напомним, ранее уничтожать вышки 5G начали жители других стран, в частности Великобритании и Нидерландов. Они тоже считают, будто сети пятого поколения влияют на здоровье.