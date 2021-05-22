В России начались испытания авиационной ракеты нового поколения «Монолит»

Об этом «РИА Новости» рассказал исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.По его словам, если испытания макета пройдут успешно, компания обсудит с государством проведение опытно-конструкторских работ. Пока говорить о сроках государственных испытаний «Монолита» рано.

Новая ракета должна иметь высокую точность поражения целей. Она будет корректировать своё движение на конечном участке траектории. Носителями ракеты станут авиационные средства.

Макеты могут быть как масштабными, так и полноразмерными. С их помощью проверяют отдельные характеристики изделия, например аэродинамика. Можно создавать функциональные макеты с установленной головкой самонаведения и электроцепями.