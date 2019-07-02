В России начались испытания беспилотного гусеничного транспортника

«Марс А-800» создала рязанская компания Aurora Robotics. Там же в Рязани и проводятся испытания. Транспортный робот должен успешно перевозить основную часть груза, чтобы снизить нагрузку на бойцов.

Работает он на базе гусеничной амфибийной платформы Tinger. Его длина равна трём метрам, ширина — 2,2 метрам, а высота — 1,3 метрам. Весит машина почти тонну — 950 килограммов. Нагрузить же её можно ещё 500 килограммами.

Помимо груза робот может перевозить по шесть бойцов. Максимальная его скорость — 35 километров в час на суше и 5 километров в час на воде. Машину можно даже десантировать с самолёта на парашютах.

Когда завершатся испытания, и «Марс А-800» будет принят на вооружение — пока неизвестно.