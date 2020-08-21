В России начались испытания единственного в мире лёгкого плавающего танка

Танк проверят в морских условиях, на высокогорье, в разных климатических зонах при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию. Во время каждого испытания машина будет проводить стрельбы.

В Ростехе рассказали, что модернизированный танк стал более подвижным. Это обеспечили новый двигатель, трансмиссия, узлы ходовой части и информационно-управляющая система шасси. Также «Спрут-СДМ1» стал приспособлен для работы в составе автоматизированной системы управления тактического звена.

В госкорпорации уточнили, что аналогов «Спрут-СДМ1» в мире не существует. Именно поэтому танк обладает высоким экспортным потенциалом. После испытаний начнётся серийный выпуск машины.