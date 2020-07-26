В России начались испытания первой подлодки-носителя «торпеды Судного дня»

Как пишет ТАСС, Военно-морской флот (ВМФ) проводит испытания атомной субмарины совместно с предприятиями оборонной промышленности. Подлодка была спущена на воду в марте 2019 года. Экипаж судна занимается практическим освоением нового оружия на штатном носителе.

Агентство ТАСС напомнило, что впервые о создании «Посейдона» заявил в марте 2018 года президент России Владимир Путин. Тогда он сообщил, что в России уже разработали беспилотные аппараты, способные передвигаться на очень большой глубине и с большой скоростью. При этом дальность перемещения у них межконтинентальная. Президент рассказал, что беспилотник может оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами. За это его и назвали «торпедой Судного дня».