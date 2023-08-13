В России начались проблемы с доступом к Google. Компания свою причастность отрицает

По данным DownRadar, на которые ссылались «Известия», 55% пользователей отметили общие проблемы с функциональностью Google, 35% - проблемы с работой сайта, 5% - трудности со входом в систему.

Ранее появились сообщения о том, что Google начал блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для российских компаний, находящихся под санкциями США, что вызвало опасения по поводу потери данных. Однако сама компания Google опровергла блокировку корпоративных сервисов для российских компаний.

Причины проблем с доступом и их связь с сообщениями о блокировках корпоративных сервисов остаются неясными.