В России начались продажи кремов «против» 5G и чипирования

Издание Hi-Tech Mail.ru сообщает, что на сайтах объявлений появились предложения о продаже кремов, лосьонов и мазей якобы с защитными свойствами. Действительно, мы нашли такие объявления на Avito. Различные крема и лосьоны предлагают за высокую цену — от 1500 до 4000 рублей (хотя можно найти и дешевле, но лучше не искать). Продавцы кремов обещают, что у покупателей пропадут усталость и плохое самочувствие.

Конечно же, мы советуем обходить такие мошеннические предложения стороной.