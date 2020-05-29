Наука и технологии
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В России начались продажи кремов «против» 5G и чипирования
Пытаются продавать их на сайтах объявлений
Только вчера СМИ узнали, что в Великобритании за бешеные деньги продают флешки якобы для защиты от 5G. На самом деле, они ничем не отличаются от дешёвых накопителей объёмом 128 МБ. Теперь волна спекуляций добралась и до России — в стране начались продажи кремов «против» 5G и чипирования.
Издание Hi-Tech Mail.ru сообщает, что на сайтах объявлений появились предложения о продаже кремов, лосьонов и мазей якобы с защитными свойствами. Действительно, мы нашли такие объявления на Avito. Различные крема и лосьоны предлагают за высокую цену — от 1500 до 4000 рублей (хотя можно найти и дешевле, но лучше не искать). Продавцы кремов обещают, что у покупателей пропадут усталость и плохое самочувствие.
Конечно же, мы советуем обходить такие мошеннические предложения стороной.