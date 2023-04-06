В России начались продажи недорогой Bluetooth-колонки с водозащитой HONOR Choice

В России начались продажи недорогой Bluetooth-колонки с водозащитой HONOR ChoiceИ это не все ее достоинства
В России теперь можно приобрести беспроводную колонку HONOR Choice Portable, оснащенную приятными функциями, среди которых, пыле- и водозащита, а также микрофон. И все это за неплохую цену.
Фото: HONOR
Колонка HONOR Choice Portable может похвастаться 43-миллиметровым динамиком мощностью 5 Вт, аккумулятором емкостью 1000 мА*ч, поддержкой Bluetooth 5.3 и возможностью объединения нескольких колонок по беспроводной связи. Колонка также защищена от воды и пыли по стандарту IP67.
HONOR Choice Portable также способна воспроизводить громкий звук и насыщенные басы, благодаря пассивному радиатору и конструкции, охватывающей широкий диапазон частот. Предусмотрены вертикальная и горизонтальная ориентации.
Колонка оснащена микрофоном для связи во время телефонных звонков, видеозвонков и голосового общения в мессенджерах.
Она доступна в черном и красном цветах и может быть приобретена по цене 3 490 рублей в МегаФоне.