В России начались продажи недорогой Bluetooth-колонки с водозащитой HONOR Choice

Колонка HONOR Choice Portable может похвастаться 43-миллиметровым динамиком мощностью 5 Вт, аккумулятором емкостью 1000 мА*ч, поддержкой Bluetooth 5.3 и возможностью объединения нескольких колонок по беспроводной связи. Колонка также защищена от воды и пыли по стандарту IP67.

HONOR Choice Portable также способна воспроизводить громкий звук и насыщенные басы, благодаря пассивному радиатору и конструкции, охватывающей широкий диапазон частот. Предусмотрены вертикальная и горизонтальная ориентации.

Колонка оснащена микрофоном для связи во время телефонных звонков, видеозвонков и голосового общения в мессенджерах.

Она доступна в черном и красном цветах и может быть приобретена по цене 3 490 рублей в МегаФоне.