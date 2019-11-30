В России начались продажи робота-юриста

Система Norma разработана на основе технологий искусственного интеллекта. Она помогает сократить временные затраты корпоративных юристов на рутинные операции. Сколько именно денег робот экономит компании, МТС не раскрывает.

Сообщается, что Norma обучалась на внутренних документах оператора: обрабатывала входящие документы, формировала претензии и иски, даже рассчитывала суммы штрафов по договорам и вносила информацию в ERP-системы. Сейчас «виртуальный юрист» справляется с как минимум 90% документов своего профиля. Кроме того, система способна автоматически определять договоры, сроки действия которых истекают, и уведомлять об этом стороны.

Цену робота МТС пока не назвала. Система ориентирована на крупный и средний бизнес, поэтому стоимость решения будет определяться индивидуально. Источники утверждают, что среднему бизнесу Norma обойдётся в 200 000–250 000 рублей в год.