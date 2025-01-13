Наука и технологии
Опубликовано 13 января 2025, 07:55
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В России начались продажи умных плавательных очков с поддержкой часов Garmin и Apple

Киберпанк который мы заслужили
В России стартовали продажи умных плавательных очков Holoswim 2 Pro, оснащенных поддержкой ИИ и дополненной реальности.
В России начались продажи умных плавательных очков с поддержкой часов Garmin и Apple
© Holoswim

Очки фиксируют ключевые параметры тренировки, включая дистанцию, количество гребков, стиль и скорость плавания, а также рассчитывают калории и баллы SWOLF. Кроме того, устройство может сопровождать пловца по заранее составленному плану тренировки.

Holoswim 2 Pro использует проекционный экран для отображения данных непосредственно перед глазом, не мешая видимости.

Покрытие Ultra-Nano предотвращает запотевание, а система крепления FitWing надежно фиксирует очки даже при нырянии.

В России начались продажи умных плавательных очков с поддержкой часов Garmin и Apple
© Holoswim

Устройство совместимо с часами Garmin и Apple, что позволяет получать данные о пульсе и GPS-координатах.

Аккумулятор обеспечивает до 6 часов активного использования. В фирменном приложении пользователи могут анализировать данные тренировки, а встроенная нейросеть предлагает персонализированные рекомендации для улучшения результатов.