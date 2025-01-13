В России начались продажи умных плавательных очков с поддержкой часов Garmin и Apple

Очки фиксируют ключевые параметры тренировки, включая дистанцию, количество гребков, стиль и скорость плавания, а также рассчитывают калории и баллы SWOLF. Кроме того, устройство может сопровождать пловца по заранее составленному плану тренировки.

Holoswim 2 Pro использует проекционный экран для отображения данных непосредственно перед глазом, не мешая видимости.

Покрытие Ultra-Nano предотвращает запотевание, а система крепления FitWing надежно фиксирует очки даже при нырянии.