В России начались продажи умных плавательных очков с поддержкой часов Garmin и Apple

В России начались продажи умных плавательных очков с поддержкой часов Garmin и AppleКиберпанк который мы заслужили
Очки фиксируют ключевые параметры тренировки, включая дистанцию, количество гребков, стиль и скорость плавания, а также рассчитывают калории и баллы SWOLF. Кроме того, устройство может сопровождать пловца по заранее составленному плану тренировки.
Holoswim 2 Pro использует проекционный экран для отображения данных непосредственно перед глазом, не мешая видимости.
Покрытие Ultra-Nano предотвращает запотевание, а система крепления FitWing надежно фиксирует очки даже при нырянии.
Устройство совместимо с часами Garmin и Apple, что позволяет получать данные о пульсе и GPS-координатах.
Аккумулятор обеспечивает до 6 часов активного использования. В фирменном приложении пользователи могут анализировать данные тренировки, а встроенная нейросеть предлагает персонализированные рекомендации для улучшения результатов.