В России начались продажи зимней куртки Xiaomi с подогревом

Куртка имеет плёнку из углеродных нанотрубок, которая позволяет обогревать спину и шею. Нужно лишь подключить внешний аккумулятор ёмкостью от 10 000 мАч. Подогрев начнётся через три секунды и поддерживается до 8 часов.

Парка выполнена из водоотталкивающего материала, который обеспечивает водозащиту по стандарту IPX4. На 80% куртка состоит из утиного пуха.

В NINETYGO утверждают, что куртка пригодна для суровых условий русской зимы. Купить её можно на AliExpress TMall. Первые покупатели получат в подарок Xiaomi Mi Power Bank 3.