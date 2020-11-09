Наука и технологии
Сегодня 14:18
В России начались продажи зимней куртки Xiaomi с подогревом
С 11 по 13 ноября будут предлагать по специальной цене
Суббренд Xiaomi — NINETYGO — объявил о запуске в России продаж зимней куртки-парки Smart Heated Parka. С 11 по 13 ноября её можно будет приобрести по специальной цене — 5 590 рублей.
Куртка имеет плёнку из углеродных нанотрубок, которая позволяет обогревать спину и шею. Нужно лишь подключить внешний аккумулятор ёмкостью от 10 000 мАч. Подогрев начнётся через три секунды и поддерживается до 8 часов.
Парка выполнена из водоотталкивающего материала, который обеспечивает водозащиту по стандарту IPX4. На 80% куртка состоит из утиного пуха.
В NINETYGO утверждают, что куртка пригодна для суровых условий русской зимы. Купить её можно на AliExpress TMall. Первые покупатели получат в подарок Xiaomi Mi Power Bank 3.