В России начались учения экипажей Ту-160 и Ту-95МС

Как сообщил командир соединения дальней авиации гвардии полковник Николай Варпахович, учения носят плановый характер, после окончания экипажи вернутся на аэродромы базирования «для подведения итогов».

Подразделения обеспечения авиаполков, участвующих в учениях, должны выполнить нормативы по инженерному оборудованию и маскировке позиций аэродромов для работы в полевых условиях, а также развёртыванию оперативных групп и запасных командных пунктов. Будут отработаны нормативы времени, затрачиваемого батальоном аэродромно-технического обеспечения (БАТО) на выполнение поставленной задачи по оперативному восстановлению лётного поля в случае разрушения диверсионными группами противника.