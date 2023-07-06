В России начались учения экипажей Ту-160 и Ту-95МС

В России начались учения экипажей Ту-160 и Ту-95МССообщило Минобороны России
Министерство обороны России сообщило о старте лётно-тактических учений экипажей дальней авиации на стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС. По сообщениям, это плановые учения.
Как сообщил командир соединения дальней авиации гвардии полковник Николай Варпахович, учения носят плановый характер, после окончания экипажи вернутся на аэродромы базирования «для подведения итогов».
Подразделения обеспечения авиаполков, участвующих в учениях, должны выполнить нормативы по инженерному оборудованию и маскировке позиций аэродромов для работы в полевых условиях, а также развёртыванию оперативных групп и запасных командных пунктов. Будут отработаны нормативы времени, затрачиваемого батальоном аэродромно-технического обеспечения (БАТО) на выполнение поставленной задачи по оперативному восстановлению лётного поля в случае разрушения диверсионными группами противника.