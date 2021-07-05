В России началось исследование вакцины «Спутник» на подростках

Как пишет ТАСС, первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед введением вакцины. В эту процедуру входит ПЦР-тест. Испытания проходят совместно с Центром им. Гамалеи, разработчиком препарата. Всего в них участвуют 100 человек.

Подростков прививают тем же «Спутником V», который уже применяется для вакцинации совершеннолетних людей. Однако для детей уменьшили дозировку. Исследование продлится год. Всё это время подростки будут находиться под наблюдением врачей. Сразу после введения компонентов вакцины добровольцы будут находиться в стационаре в изолированном боксе.

По результатам исследования будет принято решение о том, можно ли включать подростков в программу вакцинации.