В России началось производство гражданской версии крупнокалиберной снайперской винтовки

Сообщается, что Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия завершило испытания оружия. Гражданский карабин МЦ 567 прошёл все проверки с положительным результатом. Уже готова первая партия серийных образцов.

Впервые о разработке гражданской версии снайперской винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм стало известно в августе 2018 года. Тогда же специалисты рассказали о росте спроса на данный калибр на гражданском рынке. В частности, такие винтовки нужны в местах добычи полезных ископаемых, прокладки трубопроводов и в районах геологоразведки.

Оригинальная ОСВ-96 используется для поражения живой силы и техники противника. Прицельная дальность снайперской винтовки составляет 1800 метров. ОСВ-96 стоит на вооружении МВД и ФСБ России.