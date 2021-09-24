В России началось производство нового комплекса защиты для военной техники

В частности, комплексы смогут использовать тяжёлая огнемётная система ТОС-2, разведывательная машина ПРП-5, комплексы автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д».

Новая система состоит из датчиков предупреждения об атаке, аппаратуры управления и индикации, пусковых устройств и аэрозольных боеприпасов. Комплекс защищает технику от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

«Российская газета» напомнила, что бронетехнику планируют защищать аэрозольной завесой комплекса «Туча». Из-за завесы боеприпас сбивается с атакующего курса или продолжает полёт «вслепую». Такая система может защитить бронетехнику от атак с воздуха высокоточными авиационными средствами поражения.