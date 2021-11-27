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В России началось серийное производство гиперзвуковых «Цирконов»Должны поступить на вооружение в 2022 году
Реутовское НПО машиностроения начало серийное изготовление новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России.
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству. Интересно, что хоть серийное изготовление «Цирконов» и уже ведётся, государственные испытания ракеты с надводного носителя будут продолжаться.
Ранее в начале ноября президент России Владимир Путин сообщил, что с 2022 года новая ракета будет поступать на вооружение российского ВМФ. 18 ноября Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» с фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» по надводной цели в Белом море.
Данная ракета может развивать скорость до 8-9 Махов. Дальность может составлять более 1000 километров.
Источник: ТАСС