В России началось серийное производство гиперзвуковых «Цирконов»

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству. Интересно, что хоть серийное изготовление «Цирконов» и уже ведётся, государственные испытания ракеты с надводного носителя будут продолжаться.

Ранее в начале ноября президент России Владимир Путин сообщил, что с 2022 года новая ракета будет поступать на вооружение российского ВМФ. 18 ноября Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» с фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» по надводной цели в Белом море.

Данная ракета может развивать скорость до 8-9 Махов. Дальность может составлять более 1000 километров.