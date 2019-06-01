В России началось строительство новой ракеты-носителя

Ранее «Союз-5» также упоминалась под обозначениями «Феникс» и «Иртыш». Как рассказал руководитель «Прогресса», центр начал изготавливать баки ракеты. При этом у инженеров жёсткие сроки, однако они уверены, что смогут их выполнить.

В целом, носитель «Союз-5» разработала ракетно-космическая корпорация «Энергия». В её строительстве «Прогресс» будут поддерживать Центр имени Хруничева и Государственный ракетный центр.

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую одноразовую ракету. Она способна выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. По сути, это «русифицированная» версия украинской ракеты «Зенит», которая находится в эксплуатации уже давно.

Стоит отметить, что за данное сходство проект «Союз-5» ранее жёстко раскритиковали. Эксперты высказывали мнение, что к моменту, когда ракета наконец будет построена, она уже успеет морально устареть.