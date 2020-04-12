В России начался выпуск новых автоматов

Автоматы собственной разработки А-545 начал выпускать Ковровский завод имени Дегтярева, пишет «Российская газета». Представители завода сообщили, что получен заказ на первую партию 5,45-мм автомата. Сейчас несколько его корпусных деталей ещё находятся в стадии отладки.

Сообщается, что А-545 участвовал в конкурсе на новый общевойсковой автомат вместе с АК-12. В итоге на вооружение приняли оба образца. Первый автомат отличается от второго главным образом сбалансированной автоматикой. У А-545 есть балансир, который равен по массе затворной группе. Он связан с ней шестернёй. Данный элемент компенсирует импульс отдачи затвора. Благодаря ему на 15-20% повышается кучность стрельбы короткими очередями.

Боеприпасы А-545 унифицированы с АК.