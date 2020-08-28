В России начнут блокировать ролики в соцсетях с призывами принимать препарат от аллергии

Издание «РИА Новости» пишет, что американские подростки запустили в TikTok челлендж, для которого нужно принимать в больших дозах препарат от аллергии, чтобы вызвать галлюцинации. Просьбу о блокировке такого контента Роскомнадзору направил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. В итоге подобные ролики признали опасными.

Злоупотребление препаратом уже привело к госпитализации троих техасских подростков. У одной девочки приём 14 таблеток вызвал галлюцинации и учащение пульса до 199 ударов в минуту. Также известно, что лекарство может привести к судорогам.