В России начнут блокировать сайты с инструкциями по переделке и сборке оружия

Наука и технологии
Сегодня в 14:08
В России начнут блокировать сайты с инструкциями по переделке и сборке оружияИ это смогут делать силовики
Издание «Роскомсвобода» сообщило, что МВД России, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ и Роскомнадзор могут получить право блокировать некоторые сайты. Это связано с законом «Об оружии».
Ранее были приняты поправки к этому закону, согласно которым сайты с материалами о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ, взрывных устройств или оружия будут внесены в список запрещённых.
Пока проект постановления проходит стадию общественного обсуждения — до 20 сентября 2021 года.
Отмечается, что поводом для ужесточения закона «Об оружии» стала трагедия в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев совершил нападение на школу и убил девять человек. Правда, его оружие не было самодельным.