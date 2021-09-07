В России начнут блокировать сайты с инструкциями по переделке и сборке оружия

Ранее были приняты поправки к этому закону, согласно которым сайты с материалами о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ, взрывных устройств или оружия будут внесены в список запрещённых.

Пока проект постановления проходит стадию общественного обсуждения — до 20 сентября 2021 года.

Отмечается, что поводом для ужесточения закона «Об оружии» стала трагедия в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев совершил нападение на школу и убил девять человек. Правда, его оружие не было самодельным.