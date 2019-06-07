В России начнут блокировать сайты с призывами отказаться от прививок

Об этом министр здравоохранения сообщила журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. Пока она не знает, будет проект внесён в Государственную думу или же станет правительственным. Но министр уверена, что данный вопрос очень важен.

Ранее Минздрав сообщал, что готовит пакет законопроектов, в рамках которых будет запрещено распространять информацию с призывами к отказу от прививок. Эту идею поддержал Роспотребнадзор. Напомним, проблема отказа от вакцинации получила широкое распространение в последнее время. Недавно антипрививочное движение признали одной из основных угроз человечеству. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация ежегодно предотвращает до 2,5 миллионов смертей.