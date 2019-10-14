Наука и технологии
Сегодня 14:08
В России начнут блокировать сайты с живодёрским контентом
На это будут тратить по восемь миллионов рублей в год
Один из депутатов Госдумы внёс законопроект о досудебной блокировке сайтов с «информацией, содержащей материалы жестокого обращения с животными». Он обойдётся России в восемь миллионов рублей в год.
На сегодняшний день такие сайты подлежат блокировке только по решению суда. Однако, по мнению депутата, данная процедура слишком длительная — может составлять до трёх месяцев.
Чиновник предлагает ввести механизм досудебной блокировки. Заниматься ею будет Роскомнадзор на основании собственных изысканий или по обращениям пользователей. После блокировки полиция будет привлекать к ответственности живодёров.
Для реализации законопроекта, помимо восьми миллионов рублей, придётся потратить дополнительный миллион. Он пойдёт на доработку реестра запрещённых сайтов.
В пояснительной записке также указывается, что подобный контент негативно влияет на психическое состояние несовершеннолетних.
Самое читаемое