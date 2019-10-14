В России начнут блокировать сайты с живодёрским контентом

На сегодняшний день такие сайты подлежат блокировке только по решению суда. Однако, по мнению депутата, данная процедура слишком длительная — может составлять до трёх месяцев.

Чиновник предлагает ввести механизм досудебной блокировки. Заниматься ею будет Роскомнадзор на основании собственных изысканий или по обращениям пользователей. После блокировки полиция будет привлекать к ответственности живодёров.

Для реализации законопроекта, помимо восьми миллионов рублей, придётся потратить дополнительный миллион. Он пойдёт на доработку реестра запрещённых сайтов.

В пояснительной записке также указывается, что подобный контент негативно влияет на психическое состояние несовершеннолетних.