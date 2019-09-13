В России начнут бороться с незаконным ввозом велосипедов и запчастей

Продлится эксперимент до 31 мая, согласно постановлению Правительства. По сути, этот эксперимент должен определить целесообразность обязательной маркировки. Нужно выяснить, хватит ли этой меры для подтверждения подлинности товаров, противодействия нелегальным ввозу, производству и обороту велосипедов и запчастей.

Проведение эксперимента обеспечат Минпромторг, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федеральная служба безопасности, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор и другие.

Также в этом году стартовала маркировка сигарет, папирос и обуви. С декабря начнут маркировать духи, фотоаппараты, автомобильные шины и некоторую одежду.