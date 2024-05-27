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Наука и технологии
Опубликовано 27 мая 2024, 21:08
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В России начнут использовать математическую модель при создании авиадвигателей

Вместо испытаний на тестовых стендах
Производитель двигателей для российских SuperJet начнёт использовать математическое моделирование вместо некоторых испытаний на натуре
В России начнут использовать математическую модель при создании авиадвигателей
© Possessed Photography

На производственном комплексе «Салют» АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК), который входит в государственную корпорацию «Ростех», разработали программу для обнаружения и исправления колебаний лопаток компрессоров газотурбинных двигателей на раннем этапе проектирования. Это улучшит процесс создания двигателей и повысит их надёжность.

В мае 2024 года опытно-конструкторское бюро, ПК, «Салют» в сотрудничестве с Московским государственным университетом разработали метод для раннего обнаружения и исправления колебаний лопаток компрессоров газотурбинных двигателей. Созданное программное обеспечение уже успешно применяется в разработке двигателей.

Российские предприятия ОДК активно внедряют цифровые технологии, такие как цифровая сертификация, что помогает сократить испытания и ускорить процесс сертификации авиационных двигателей, таких как ПД-8 для пассажирского лайнера SJ-100. Компьютерное моделирование играет важную роль в проектировании и тестировании силовых установок, повышая их безопасность и надёжность.