В России начнут использовать математическую модель при создании авиадвигателей

На производственном комплексе «Салют» АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК), который входит в государственную корпорацию «Ростех», разработали программу для обнаружения и исправления колебаний лопаток компрессоров газотурбинных двигателей на раннем этапе проектирования. Это улучшит процесс создания двигателей и повысит их надёжность.

В мае 2024 года опытно-конструкторское бюро, ПК, «Салют» в сотрудничестве с Московским государственным университетом разработали метод для раннего обнаружения и исправления колебаний лопаток компрессоров газотурбинных двигателей. Созданное программное обеспечение уже успешно применяется в разработке двигателей.

Российские предприятия ОДК активно внедряют цифровые технологии, такие как цифровая сертификация, что помогает сократить испытания и ускорить процесс сертификации авиационных двигателей, таких как ПД-8 для пассажирского лайнера SJ-100. Компьютерное моделирование играет важную роль в проектировании и тестировании силовых установок, повышая их безопасность и надёжность.