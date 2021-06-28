В России начнут контролировать работников при помощи умных часов

Система называется SiWatch и состоит из четырёх компонентов: носимых часов, сетевой инфраструктуры, облачной платформы и веб-приложения. Комплекс может распознавать действия сотрудника. Также он способен отслеживать местоположение: для геопозиционирования на открытой местности используется GPS и ГЛОНАСС, в закрытом помещении — технология BLE (Bluetooth Low Energy).

Помимо этого, система может измерять пульс сотрудников и отправлять оповещения при критических значениях. Руководитель может через приложение видеть всю информацию о состоянии сотрудника, его местоположении, выполняемой задаче.

Руководитель утверждают, что система также поможет снизить уровень травматизма на производстве.