В России начнут продавать вино через интернет

Эксперимент запланирован с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года. В его рамках жители Москвы и Подмосковья смогут заказывать через интернет российское тихое, игристое и крепленое вино на специальном сайте «Почты России». Возможно расширение территории эксперимента на другие регионы.

«Почта России» займётся доставкой вина покупателям непосредственно на адрес или в почтовое отделение, которое укажет получатель. Минимальный срок доставки — не менее чем через 24 часа после оформления заказа. Получить алкоголь покупатель сможет только после предъявления паспорта. Несовершеннолетним товар выдать не смогут.