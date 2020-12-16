В России начнут сканировать лицо и голос студентов перед экзаменами на удалёнке

Как пишет издание «Ведомости», студенты, зарегистрированные в ЕБС, перед экзаменом должны будут, глядя в камеру, произнести случайно сгенерированную числовую последовательность. Программа сопоставит голос и лицо человека и проверит, не находится ли перед ней фотография или deepfake. В случае подтверждения личности с вероятностью свыше 99,99% система допустит студента до сдачи экзамена.

Власти считают, что такая система позволит проводить аттестацию для обучающихся из отдалённых населённых пунктов и городов. Кроме того, подобная схема позволит избежать массовых скоплений студентов для сдачи экзаменов, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Нововведение коснётся учащихся на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры.