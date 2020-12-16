Наука и технологии
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В России начнут сканировать лицо и голос студентов перед экзаменами на удалёнке
Без этого к экзамену не допустят
В России хотят использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) на дистанционных экзаменах. Это значит, что студенты должны будут позволить компьютеру просканировать их голос и лицо для идентификации.
Как пишет издание «Ведомости», студенты, зарегистрированные в ЕБС, перед экзаменом должны будут, глядя в камеру, произнести случайно сгенерированную числовую последовательность. Программа сопоставит голос и лицо человека и проверит, не находится ли перед ней фотография или deepfake. В случае подтверждения личности с вероятностью свыше 99,99% система допустит студента до сдачи экзамена.
Власти считают, что такая система позволит проводить аттестацию для обучающихся из отдалённых населённых пунктов и городов. Кроме того, подобная схема позволит избежать массовых скоплений студентов для сдачи экзаменов, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Нововведение коснётся учащихся на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры.