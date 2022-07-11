В России начнут тестировать аналог SWIFT на блокчейне

«Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках», — цитирует «Коммерсант». Утверждается, что аналог SWIFT уже показал высокие результаты во время испытаний. Скорость передачи составила более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле.

Отмечается, что отключить от этой системы один из банков невозможно. Все пользователи в системе имеют одинаковые права и возможности. В целом, российский аналог SWIFT использует не классический блокчейн, а трёхуровневую архитектуру.