Наука и технологии
Сегодня 15:41
В России начнут тестировать беспилотные корабли
В Петербурге и других городах
В России решили провести эксперимент по запуску беспилотных судов под российским флагом. Он начнётся 1 октября 2020 года в нескольких регионах страны.
Как пишет РБК, российские ведомства уже согласовали поправки в Кодекс торгового мореплавания и другие законодательные акты, в которых будут установлены принципы эксплуатации беспилотных судов.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года. Он пройдёт в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. По итогам тестов власти решат, как дальше будут ходить беспилотные суда.
Авторы проекта хотят, чтобы с января 2021 года любая судоходная компания могла сделать своё торговое или техническое судно под флагом России беспилотным.
Для эксперимента выделили два технических судна.