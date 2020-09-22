В России начнут тестировать беспилотные корабли

Как пишет РБК, российские ведомства уже согласовали поправки в Кодекс торгового мореплавания и другие законодательные акты, в которых будут установлены принципы эксплуатации беспилотных судов.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года. Он пройдёт в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. По итогам тестов власти решат, как дальше будут ходить беспилотные суда.

Авторы проекта хотят, чтобы с января 2021 года любая судоходная компания могла сделать своё торговое или техническое судно под флагом России беспилотным.

Для эксперимента выделили два технических судна.