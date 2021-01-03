В России начнут тестировать электронный паспорт

Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД России, к декабрю 2021 года нужно будет провести подготовительные работы правового и технического характера.

Электронный паспорт позволит россиянам пользоваться электронной подписью. Его можно будет применять для получения государственных и коммерческих услуг. При утере паспорта, будет возможность быстро его заблокировать.

Сам по себе электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту, похожую на банковскую. Она будет содержать всю информацию, которая есть в бумажном паспорте. Данные с электронного паспорта можно будет считать через мобильное приложение.