Наука и технологии
Вчера 17:25
В России начнут тестировать электронный паспорт
Пока в Москве
В Москве до декабря 2021 года намерены запустить пилотный проект электронного паспорта гражданина России. Его дополнит мобильное приложение, через которое можно будет считывать основные данные.
Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД России, к декабрю 2021 года нужно будет провести подготовительные работы правового и технического характера.
Электронный паспорт позволит россиянам пользоваться электронной подписью. Его можно будет применять для получения государственных и коммерческих услуг. При утере паспорта, будет возможность быстро его заблокировать.
Сам по себе электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту, похожую на банковскую. Она будет содержать всю информацию, которая есть в бумажном паспорте. Данные с электронного паспорта можно будет считать через мобильное приложение.