В России начнут тренировать спортсменов по цифровому двоеборью и ритм-играм

Министерство спорта РФ одобрило новую образовательную программу для подготовки спортсменов в области «фиджитал-спорта» — комплексного вида спорта, который сочетает физическую активность с цифровыми технологиями. Программа нацелена на достижение высоких спортивных результатов, следуя принципам спортивной и педагогической подготовки в условиях многолетнего и поэтапного тренировочного процесса.

«Фиджитал-спорт» включает в себя два сегмента: функциональный, который включает физические упражнения, и цифровой, в котором спортсмены взаимодействуют с цифровыми платформами, обеспечивающими равные условия для всех участников. В зависимости от типа состязания, эти сегменты могут реализовываться как поэтапно, так и одновременно, например, в формате двоеборья или ритм-симулятора.

Программа подготовки фиджитал-спортсменов включает широкий набор направлений, от общей физической и специальной подготовки до теоретических и психологических аспектов. Кроме того, она включает практическую часть, такую как инструкторская и судейская практика, а также медицинские и восстановительные мероприятия. Результаты обучения будут оцениваться на основе тестирования, участия в соревнованиях и достижения спортивной квалификации, с последующей аттестацией.