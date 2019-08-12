В России начнут выпуск монет с персонажами советских мультфильмов

Выпуск приурочен к юбилею мультфильма. Его премьера состоялась в 1969 году. Банк России представил три варианта монет. Первая — серебряная номиналом 3 рубля. Её тираж составил 3 тысячи штук. Остальные две монеты выпущены из недрагоценных металлов и имеют номинал 25 рублей. Они изготовлены в обычном и цветном вариантах. Их тираж равен 450 тысяч и 50 тысячам единиц соответственно.

Эти монеты являются законным средством платежа на территории России. Все продавцы обязаны их принимать без всяких ограничений.

Ранее центробанк уже выпускал монеты из серии «Российская (советская) мультипликация». На них были изображены персонажи мультфильмов о трёх богатырях и Винни Пухе.