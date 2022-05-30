В России начнут выпускать банковские карты китайского производства

Журналисты узнали, что в конце прошлой недели в Банке России и Минпромторге прошли совещания по поводу банковских карт. Чиновники просили от российских компании гарантии, что спрос на карты будет полностью удовлетворен. Чтобы избежать дефицита, предлагается пустить на российский рынок китайских производителей карт.

Стоит отметить, что сегодня российские производители банковских карту уже используют чипы, произведённые в Китае и Корее, но импортировать становится всё труднее. В марте на совещании определили, что банкам до конца года понадобится 115-120 млн карт. На объём оказал влияние и уход из России Visa и Mastercard.

Отмечается также, что в истории с китайскими картами будет сохраняться риск непредсказуемого сворачивания поставок из-за страха перед вторичными санкциями.