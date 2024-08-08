В России начнут выпускать мини-ПК с мощной видеокартой RTX 4060

Мини-ПК стали популярны для обустройства рабочих мест в небольших офисах и дома. В отличие от крупных аналогов, у таких устройств обычно нет возможности установки мощных графических ускорителей. Но новый мини-ПК «Гравитон» ломает этот стереотип: благодаря процессорам Intel Core i5 и i7, оперативной памяти DDR5 и видеокарте RTX 4060, он сочетает в себе высокую производительность и компактные размеры.

Ранее мини-ПК «Гравитон» предлагались только с интегрированной графикой, но новая модель стала прорывом не только для компании, но и для всего российского рынка корпоративной техники, — подобных решений раньше не было. Также особое внимание уделено системе охлаждения: тесты показали, что даже под высокой нагрузкой температура компонентов остаётся в пределах нормы, а уровень шума остаётся комфортным для пользователя.

Сергей Гендрих, руководитель отдела клиентской вычислительной техники «Гравитон», отметил, что новый мини-ПК был создан на основе анализа рынка и отзывов партнёров. По его словам, устройство ориентировано на корпоративный сегмент с высокими требованиями к графике и будет полезно для создания удалённых рабочих мест, где важна высокая производительность систем.