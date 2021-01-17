В России начнут выпускать посуду из льна и соломы

Как пишет ТАСС, выпуск посуды планируют освоить до 2024 года. Журналистам пояснили, что химкомбинат входит в Научно-образовательный центр (НОЦ) «ТулаТех», а у НОЦ есть четыре направления, в том числе экология и биотехнологии. Один из проектов по направлению — производство биоразлагаемых изделий из целлюлозосодержащего сырья. Такая экопосуда будет безвредна для человека, уточнили в НОЦ.

В 2019 году учёные из барнаульских университетов создали съедобную посуду на базе растения люпина. Впрочем, представители Greenpeace считают, что использовать биоразлагаемый и компостируемый пластик для одноразового использования нет смысла.