В России найден мужчина, живущий с половиной головного мозга

Интересно, что никаких проблем мужчина в течение жизни не испытывал: ни с двигательным аппаратом, ни со зрением, ни с психикой. Он прожил 60 с лишним лет, имеет высшее образование, семью, работал на заводе.

Когда нарушение кровообращения сошло на нет, мужчину отпустили домой. Обследоваться он не захотел, заявив, что ему «не нужна лишняя слава».

Учёным известны случаи отсутствия частей головного мозга. Жизнеспособность таким людям обеспечивает нейропластичность — способность мозга изменяться под действием различных факторов.