В России найден способ ускорить сеть 5G

Чтобы создать такое устройство, учёные использовали диэлектрические частицы размером от одной до десяти длин волн падающего излучения. Их форма кубическая. Исследователи предлагают применять их в качестве антенн. Малый размер необходим для того, чтобы ловить волны на высоких частотах, как это предусматривает технология 5G.

Изготавливать антенны из таких частиц довольно просто. Кроме того, антенны не имеют открытых частей на выходе, и потому защищены от дождя, пыли и ветра. Раньше же антенны защищали специальными экранами или вставками, которые ухудшали работу устройств.