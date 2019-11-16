В России намерены ограничить цены на сервисах для поиска попутчиков

В Минтрансе считают, что такие сервисы часто используются недобросовестными физлицами для коммерческих перевозок без получения статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя. Также они могут перевозить пассажиров на автобусах без лицензии.

Ведомство предлагает ограничить размер выплаты, которую получает водитель от сервиса, обязать их использовать автомобили с количеством мест не более восьми (категория М1), определить конкретное разрешённое число поездок в сутки. Кроме того, законопроект предусматривает в качестве дозволенной оплату только по безналичному расчёту.

Для обеспечения безопасности ведомство хочет установить требования о наличии у водителя стажа не менее двух лет и прохождения застрахованной машиной государственного техосмотра.

Закон вступит в силу через год после его опубликования. Когда это произойдёт, пока неизвестно.