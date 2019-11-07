В России намерены ввести аресты и конфискацию криптовалют

Помогать министерству будут Росфинмониторинг, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст, ФСБ, ФТС, ФССП, а также Верховный суд.

Эксперты предполагают, что к криптовалютам будет применяться обычная практика изъятия имущества. Однако для возможности конфискации необходима легализация виртуальных активов. Власти должны признать их либо товаром, либо денежным эквивалентом.

На сегодняшний день чёткого определения понятия «цифровые валюты» в российском законодательстве нет. С 2017 года в стране разрабатывается законопроект о цифровых финансовых активах, но он ещё даже не прошёл второе чтение.

Впрочем РБК отмечает, что в мировой практике уже есть прецеденты конфискации криптовалюты по решению суда, несмотря на отсутствие законодательного регулирования.

Есть также и технические сложности для конфискации цифровой валюты. Для доступа к криптокошельку нужно знать ключ. Он, как правило, известен только владельцу, который, конечно, может его и не назвать.