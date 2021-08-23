В России нашли брошенный среди мусора танк

Боевая машина каким-то образом оказалась на заброшенном аэродроме. Её волгоградец Сергей нашёл во время прогулки.

Журналисты отправились туда, чтобы проверить информацию. Они увидели, что танк никем не охраняется, но пока не разобран на части вандалами. В открытых ящиках журналисты нашли инструменты и мелкие запчасти, были там и буксировочные тросы и брезентовые чехлы.

СМИ обратилось к пресс-службе Южного военного округа. Там рассказали, что танк учился танцевать в поле вальс. «Танк не брошен. Он готовился к форуму "Армия-2021". Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут», — сказали военные.

Впрочем, эта история всё равно выглядит странно — оставлять боевой танк без охраны, как минимум, опрометчивое решение.