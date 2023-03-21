В России нашли необычный способ повысить стрессоустойчивость

Цель проекта — помочь людям научиться справляться с психологическим дискомфортом в условиях повышенной нагрузки и неопределённости. Комплекс может быть использован как элемент тренировочного комплекса по психологической профилактике усталости и выгорания.

Работая с гончарным кругом, человек получает обратную связь о своих физиологических показателях — частоте пульса и дыхания, кожно-гальванической реакции. Если он спокоен и сосредоточен, то светодиодная шкала горит зелёным или жёлтым цветом. Если он напряжен или рассеян, то цвет меняется на красный или фиолетовый.

Тренировка стрессоустойчивости проходит в три этапа. На первом этапе человек просто осваивает работу с кругом без внешних помех. На втором этапе ему начинают мешать факторы дискомфортного воздействия: меняется скорость и наклон круга, включается нагревательный элемент, вибромотор и звуковое устройство. На третьем этапе эти факторы комбинируются между собой. Задача человека — сохранять спокойствие и концентрацию при работе с кругом.