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В России нашли новых кандидатов для блокировки вслед за Telegram

Два почтовых сервиса
Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки двух защищённых почтовых сервисов из-за того, что с них приходили ложные сообщения о терактах. В последний раз подобное решение о блокировке было принято в отношении Telegram больше года назад.

Во втором квартале года Роскомнадзор по просьбе ФСБ потребовал у компаний Heinlein Support GmbH, владеющей платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющей почтовым сервисом Scryptmail.com, данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

До сих пор компании не предоставили необходимых данных, хотя у них было на это всего 15 дней. По этой причине Роскомнадзор собирается с ними судиться. Представитель ведомства напомнил, что «неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации ведёт к ограничению доступа к его сервисам».

РБК пишет, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минированиях, которые весной этого года массово получали различные российские организации.

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