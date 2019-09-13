В России нашли новых кандидатов для блокировки вслед за Telegram

Во втором квартале года Роскомнадзор по просьбе ФСБ потребовал у компаний Heinlein Support GmbH, владеющей платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющей почтовым сервисом Scryptmail.com, данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

До сих пор компании не предоставили необходимых данных, хотя у них было на это всего 15 дней. По этой причине Роскомнадзор собирается с ними судиться. Представитель ведомства напомнил, что «неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации ведёт к ограничению доступа к его сервисам».

РБК пишет, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минированиях, которые весной этого года массово получали различные российские организации.