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В России нашли родителей первого ребёнка с отредактированным геномом

Редактированием учёные избавят младенца от наследственной болезни
В России намереваются создать первого ребёнка с отредактированным геномом. До этого ГМ-младенцами мог хвастаться только Китай. Издание N+1 сообщает, что для российского проекта уже нашлись добровольцы, которые станут родителями необычного ребёнка. Будущая мать уже готовится к донорству яйцеклетки.

Об этом рассказал руководитель проекта, биолог Денис Ребриков. По его информации, будущая мать сейчас усиленную дозу гормонов, чтобы у неё сформировалось сразу несколько яйцеклеток. Их оплодотворение, непосредственно редактирование и анализ результатов займут около месяца. Но это будет только пробный этап. Потом учёные попадут запрос в Минздрав, чтобы получить разрешение на настоящий эксперимент.

При помощи редактирования генома исследователи хотят бороться с наследственной глухотой, вызванной мутацией. Поэтому добровольцы — это глухая пара. И у мужчины, и у женщины есть одинаковая мутация, и их первый ребёнок родился глухим. А вот второго они хотят родить здоровым.

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