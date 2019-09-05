В России нашли родителей первого ребёнка с отредактированным геномом

Об этом рассказал руководитель проекта, биолог Денис Ребриков. По его информации, будущая мать сейчас усиленную дозу гормонов, чтобы у неё сформировалось сразу несколько яйцеклеток. Их оплодотворение, непосредственно редактирование и анализ результатов займут около месяца. Но это будет только пробный этап. Потом учёные попадут запрос в Минздрав, чтобы получить разрешение на настоящий эксперимент.

При помощи редактирования генома исследователи хотят бороться с наследственной глухотой, вызванной мутацией. Поэтому добровольцы — это глухая пара. И у мужчины, и у женщины есть одинаковая мутация, и их первый ребёнок родился глухим. А вот второго они хотят родить здоровым.