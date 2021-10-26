В России нашли способ отличить качественный бензин от подделки

Сейчас, чтобы определить качество бензина, используются органические красители. Однако некоторые производители маркеров открыто продают красители под стандарты известных производителей. Чтобы избавиться от этой проблемы, учёный решил использовать квантовые точки.

Цвет их излучения зависит не только от того, из чего они сделаны, но и от размера индивидуальных кристаллов. Это помешает мошенникам подделать топливо, ведь знать только состав меток недостаточно. Кроме того, на основе квантовых точек можно создать более 100 уникальных цифровых кодов.

Квантовые точки можно обнаружить в бензине спектрометрическим методом. Их себестоимость составляет около 1000 рублей за один грамм. Разработку уже протестировали на топливах татарстанских производителей — ТАИФ-НК и Татнефть.