В России нашли способ продлить срок службы пушек и гаубиц

Как пишет «РИА Новости», специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) предложили новую технологию для продления «жизни» стволов пушек и гаубиц. Покрытие наносится на внутренние поверхности стволов.

В задании на разработку отмечается, что традиционные хромовые покрытия, нанесённые гальваническим методом, не могут обеспечить необходимую живучесть ствола. Кроме того, ситуацию усугубляет тенденция к увеличению температуры горения пороховой смеси.

В качестве самого перспективного метода решения проблемы предлагается коаксиальное магнетронное осаждение металлических покрытий. Их можно быстро и однородно нанести на внутренние поверхности стволов. В ТРИНИТИ уже разработали магнетронные распылительные системы (МРС).

Для оформления использовано фото «РИА Новости»